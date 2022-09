ALERTA: Ucrânia informa que nuclear de Zaporizhzhia está novamente perto de uma terrível catástrofe

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, disse na última segunda-feira, 05 de setembro, que um novo corte de energia que conecta a usina nuclear de Zaporizhzhia, à rede elétrica do país, colocou a instalação pela segunda vez “a um passo de uma catástrofe radioativa”.

Zelenskiy disse que um novo bombardeio russo foi o responsável.

“Mais uma vez, já pela segunda vez, por causa da provocação russa, a estação de Zaporizhzhia foi colocada a um passo de uma catástrofe radioativa”, disse ele em sua mensagem de vídeo noturna.

A Rússia e a Ucrânia trocam acusações sobre a autoria dos bombardeios ao redor da usina, a maior instalação nuclear da Europa.

A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) disse que a linha de energia reserva foi cortada para extinguir um incêndio antes da apresentação de um relatório sobre a situação na usina na terça-feira.

“O bombardeio do território (da usina) significa que o Estado terrorista não se importa com o que a AIEA dirá, não está preocupado com o que a comunidade internacional decidirá”, disse Zelenskiy.

Fonte/ Portal Yahoo.com