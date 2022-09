Alerta: novo golpe do WhatsApp envolve Nubank e empréstimos; confira

- Publicidade -

Infelizmente, os cibercrimes só têm crescido nos últimos dias. Os golpistas já invadiram vários seguimentos, inclusive os bancos digitais. Recentemente, foi descoberto uma nova ação fraudulenta.

O novo golpe envolve o banco digital Nubank e o oferecimento de um suposto empréstimo pessoal. Para este golpe, foi criada uma página no Facebook que utiliza imagens da fintech para enganar as pessoas.

No entanto, mesmo a página tenha o selo de patrocinado, nada garante que ela é segura. Quem acessa a página também encontra um link que leva o usuário para o WhatsApp, que também é falso.

que disse o Nubank

De acordo com o Nubank, a página do Facebook é falsa. Além disso, o banco digital reforçou que os canais oficiais da fintech no Brasil são: site, blog, perfis (todos verificados) no Facebook, Instagram, Twitter, TikTok e LinkedIn.

Empréstimo pessoal do Nubank

Dentre os vários serviços oferecidos através do seu aplicativo, o Nubank libera um empréstimo pessoal aos seus clientes. O mais interessante é que o contratante tem um prazo de até 3 meses para começar a pagar a dívida.

Neste sentido, a modalidade conta com condições especiais, o que faz com que a procura seja grande entre os clientes da fintech. Veja mais detalhes sobre o crédito do Nubank a seguir.

Empréstimo do Nubank

Além da possibilidade de começar a pagar o empréstimo após 90 dias, o Nubank permite que a dívida seja parcelada em até 24 vezes. Também é possível optar pela melhor data de pagamento no aplicativo.

O serviço, que é oferecido apenas para as pessoas que já possuem uma conta no Nubank, é de fácil acesso. Sendo assim, para verificar se há um limite pré-aprovado para você, basta acessar o aplicativo e conferir as condições de contratação.

Como contratar o empréstimo pessoal do Nubank?

Veja a seguir como contratar o empréstimo pessoal através da plataforma:

Abra o aplicativo do Nubank (disponível para Android e iOS); Clique na aba “Empréstimo”; Selecione a opção “Simular Empréstimo”; Informe a razão da contratação do empréstimo; Defina a modalidade; Informe o valor desejado; Escolha a quantidade de parcelas; Indique a melhor data de pagamento (com carência de até 3 meses); Confira as condições disponibilizadas; Se concordar com as condições apresentadas, finalize a operação.

No que se refere ao pagamento do empréstimo pessoal do Nubank, ocorre mensalmente através da conta do banco digital. Ou seja, o cliente deve depositar o valor da parcela em sua conta para que seja descontado na data de vencimento. Caso a quitação não seja realizada na data prevista, é cobrada uma multa fixa de 2%, além dos juros.