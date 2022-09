Alan Rick segue na liderança para o Senado com 33%; Ney Amorim 21% e Jenilson Leite 11%

- Publicidade -

A pesquisa do Instituto Travessia Diagnóstico, divulgada nesta sexta-feira, 16, também trouxe a avaliação para o Senado Federal e mostrou que o deputado Alan Rick (União Brasil), segue como favorito na disputa para a única cadeira. O candidato tem 33%, no cenário estimulado.

Em segundo lugar aparece o candidato Ney Amorim (Podemos), com 21%, com 11%, Jenilson Leite (PSDB) fica na terceira colocação; Logo depois aparece a candidata do PL, Márcia Bittar, com 9% das intenções de votos.

As candidatas Nazareth Araújo (PT) e Vanda Milani (PROS) suregem empatadas com 6%, Sanderson Moura (PSOL), teve 1% e Dimas Sandas (Agir) não pontuou. Nulo e branco e ainda não sabem em quem votar somam 6%.

Na votação espontânea Alan Rick tem 16%; Ney Amorim 9%; Jenilson Leite 5%, Márcia Bittar, Vanda Milani e Nazareth Araújo empatam com 3%. Os outros candidatos registraram 2%. Branco e nulo são 12% e não souberam ou não opinaram 47%.

A pesquisa foi encomendada por um site local, e ouviu 1,2 mil pessoas entre os dias 13 a15 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais e para menos. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa é registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número AC-05951/2022/BR-04010/2022.

A Gazeta do Acre