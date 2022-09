Agressão: Homem tem surto psicótico e é agredido a ripadas pela população

- Publicidade -

Uma guarnição da Polícia Militar, através da Rotam (Rondas Ostensivas Tático Móvel) foi acionada para uma ocorrência na rua Valdomiro Lopes, bairro Conquista. O fato ocorreu na tarde desta sexta-feira (02), em Rio Branco.

Quando os militares chegaram ao local, se depararam com Roney Monteiro da Rocha, de 39 anos, sentado ao chão, bastante machucado. Segundo informações de pessoas que conhecem o rapaz, o mesmo sofre de problemas mentais, e teria entrado em surto psicótico, ficando bastante alterado.

Armado com duas facas e dois terçados, Roney começou a ameaçar as pessoas que passavam no local. Até que um grupo de pessoas se armaram com ripas e começaram agredir o homem. Com a chegada da polícia, todos os agressores fugiram.

Os militares acionaram o Serviço Móvel de Urgência (Samu), que enviou a VTR de suporte básica (05) para atender a vítima. Após todos os procedimentos no local, o homem foi encaminhado a Unidade de Pronto Atendimento da Sobral (UPA), onde deu entrada em estado de saúde estável, apenas com várias escoriações pelo corpo e dois cortes no supercilio.