Agressão: Homem é espancado em bar até ficar desacordado

O auxiliar de ortopedista Railton Albuquerque de Oliveira, 52 anos, foi brutalmente agredido na noite deste domingo, (04), na rua Campinas, no bairro da Paz, em Rio Branco.

Conforme informações, o homem estaria em um bar, quando em certo momento se desentendeu com uma pessoa que estava no local, e os dois entraram em luta corporal. Segundo testemunhas, o agressor bateu a cabeça da vítima várias vezes na parede, deu socos e chutes, até o homem ficar desacordado. Após a ação, o agressor fugiu, deixando o homem caído ao chão.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou a ambulância (08) para prestar os primeiros atendimentos a vítima. Ao chegar no local, os paramédicos encontram o homem desmaiado e com vários hematomas no rosto e boca. De acordo com Quelcimar do SAMU, o homem não respondia aos comandos verbais feito pela equipe e tinha vários traumas na região oral.

Após todo o procedimento de estabilização e mobilização da vítima dentro da ambulância, o homem foi levado para o Pronto Socorro de Rio Branco, onde deu entrada em estado grave. Railton ira passa por uma nova avaliação com a equipe do setor de trauma do PS, onde será diagnosticado se houve outras lesões.