Agora a Nasa vem: KadetTanque prova que brasileiro não foge à luta; Veja vídeo

Que a criatividade do brasileiro não tem limites, o leitor do UOL Carros já muito bem. Pérolas como o KaLicóptero, o Corolla de três rodas ou a Hilux Highlander são alguns dos clássicos que já apareceram na série Agora a Nasa Vem. E o mais novo exemplar que deveria ser estudado pela agência espacial norte-americana está pronto para a guerra: o “KadetTanque”.

Um vídeo enviado por internauta e publicado pelo perfil “Carros de Baiano” no Instagram mostra um Chevrolet Kadett “disfarçado” de veículo de combate. O modelo transformado em “tanque” ganhou complementos em plástico para parecer mais robusto.

A imagem parece divertida, mas esconde também uma polêmica. Além dos adesivos com o símbolo da Força Aérea Americana, outro detalhe chama atenção: há uma bandeira dos “Estados Confederados” ao fundo.

Parte dos norte-americanos a considera um símbolo de opressão racial, pois durante a guerra civil os Estados Confederados buscaram independência para impedir a abolição da escravatura.

A bandeira também foi adotada como representação do Exército da Virgínia do Norte, a principal força militar dos Estados Confederados, tornando-se um símbolo do nacionalismo no qual se baseava o movimento.

Nas redes sociais, porém, a maioria não percebeu a presença da bandeira e apelidou o carro de “KadetTanque” e “Kade-tron”. Outros não acreditam que o símbolo tenha sido usado de propósito: “meteu a bandeira dos Confederados e não sabe nem o porquê”, comentou um internauta.

“Tanque de guerra de gaúcho, Kadetchê”, brincou outro. “Aquele militar que se aposentou sem sequelas?”, ironizou um terceiro.

Veja vídeo:

O Kadett já foi um dos veículos mais comercializados no Brasil. Chegou ao país em 1989, baseado no modelo alemão de 1984. Durante dez anos, até sua substituição pelo Astra, em 1999, 459.068 unidades do Kadett foram produzidas no país, abastecendo por muito tempo o mercado de usados.