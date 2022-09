Adolescente morre no PS em Rio Branco, após ser atropelado e motorista fugir

- Publicidade -

Adejames Alves Carvalho, de apenas 15 anos, morreu após ser atropelado na madrugada no sábado (17), na Avenida Getúlio Vargas, próximo a Ponte do São Francisco, no bairro Raimundo Melo, na Capital do Acre.

Segundo testemunhas, o jovem estava participando de uma festa na companhia de colegas, teria passado mal, começou a vomitar e foi para o meio da avenida, quando acabou sendo atropelado por um motorista ainda não identificado em um carro modelo HB20, de cor branca.

Com o impacto o adolescente foi arrastado e caiu batendo violentamente a cabeça contra asfalto, e desmaiou. Após atropelar Adejames, o motorista fugiu do local sem prestar socorro.

Os amigos da vítima acionaram a ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam Adejames ao pronto-socorro de Rio Branco em estado gravíssimo. Minutos depois de dar entrada no PS, Adejames não resumiu aos ferimentos e morreu com um possível Traumatismo Craniano Encefálico (TCE).

Uma guarnição do Policiamento de Trânsito esteve no acidente e isolou a área para o trabalho da perícia. Após os procedimentos de praxe, uma guarnição da Polícia Militar realizou ronda na região e não conseguiu prender o acusado de atropelar o jovem.