Adolescente morre eletrocutada, após moto encostar em fio de alta tensão

A adolescente Maria Eduarda de Souza Noé, 16, morreu após ser eletrocutada por um fio de alta tensão na manhã desta terça-feira (6) no ramal do Acará, bairro Santa Etelvina, zona norte de Manaus. A vítima estava na garupa de uma motocicleta quando o veículo enconstou no fio.

De acordo com informações de moradores da área, a jovem havia ido passar o final de semana e feriado com a família na casa de um tio. No momento do acidente, Maria Eduarda estava na garupa da motocicleta junto com o tio saindo de um sítio. O veículo encostou no fio de alta tensão depois do homem tentar desviar de um buraco no ramal.

Após a motocicleta enconstar no fio, o tio pulou do veículo e Maria Eduarda foi atingida sendo eletrocutada. Em seguida, a motocicleta acabou pegando fogo. O Instituto Médico Legal (IML) esteve no local e fez a remoção do corpo da adolescente.

Os moradores do ramal denunciaram que o fio de alta tensão estaria jogado no local desde a noite de segunda-feira (5) e que eles já teriam entrado em contato com a concessionária de energia responsável, mas nada teria sido feito. Após a morte de Maria Eduarda, técnicos da fornecedora de energia estiverem no ramal para realizar a troca dos fios.

A equipe solicitou uma nota da Amazonas Energia e aguarda retorno.