Adolescente fica ferido após acidente de moto na Capital

Um adolescente de 16 anos de idade sofreu um acidente na noite desta terça-feira (13), na rua São Paulo, bairro Dom Giocondo, em Rio Branco.

De acordo com testemunhas, o menor estava no Parque da Maternidade, precisamente no Skate Park, lugar onde os jovens se encontram para andar de skate, bikes e patins. Momento que o adolescente decidiu sair do local e pediu a moto de um colega emprestada.

Após trafegar alguns metros, ele avistou uma caminhonete parada onde várias pessoas estavam embarcando. Ao tentar desviar o veículo, ele colidiu com outro carro, modelo Astra, de cor preta, que estava estacionado em uma calçada, em frente a uma escola de inglês.

Com o impacto, o menor foi arremessado na traseira do veículo, batendo o rosto com violência no vidro do carro e depois caindo ao solo. Populares acionaram o Serviço Móvel de Urgência (Samu), que deslocou uma ambulância de suporte básica (04), para atender a ocorrência.

Após os procedimentos no local, o adolescente foi encaminhado ao Pronto Socorro de Rio Branco, onde deu entrada com várias escoriações e um corte no rosto. Seu estado de saúde é estável.