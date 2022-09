Acre tem apenas um caso confirmado dos 19 casos suspeitos de varíola do macaco; três deles seguem e análise

- Publicidade -

De acordo com os dados divulgados pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), dos 19 casos de suspeitos de monkeypox, no Acre, apenas um foi confirmado e três seguem em análise. O balanço foi divulgado nesta quarta-feira, 31.

Outros 15 casos suspeitos da doença foram descartados. O paciente que testou positivo para a monkeypox já recebeu alta médica e está curado.

“O Estado do Acre segue com um caso positivo em Rio Branco, que já está de alta médica, três casos suspeitos residentes, um em Rio Branco, um em Porto Acre, e um notificado no Estado de Mato Grosso do Sul”, diz a nota assinada pela chefe do Cievs Acre, Débora dos Santos.

A Monkeypox ou “varíola dos macacos” como é popularmente conhecida, é uma doença viral, e a transmissão entre humanos ocorre principalmente por meio de contato com lesões de pele de pessoas infectadas. A infecção causa erupções que geralmente se desenvolvem pelo rosto e depois se espalham para outras partes do corpo. Os principais sintomas envolvem febre, dor de cabeça, dores musculares, dores nas costas, linfadenopatia, calafrios e fadiga.

Fonte/ A Gazeta do Acre