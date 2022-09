ACRE: Instituto Nacional de Meteorologia alerta para chuvas intensas e ventanias

- Publicidade -

O estado acreano está sob alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para perigo potencial de “chuvas intensas”, desde às 12h desta quarta-feira, 21.

Conforme o alerta, é esperada chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h). O aviso é válido até às 8h desta quinta-feira (22).

Apesar do alerta, o instituto diz que há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Além disso, faz orientações para, em caso de rajadas de vento, que as pessoas não se abriguem debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas, e não estacionem veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Outro ponto importante que é necessário é evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Segundo a previsão também do pesquisador Davi Friale, divulgada no início da semana, a chegada da primavera, neste dia 22, será marcada por tempo instável, com alta probabilidade de temporais.

Segundo Friale, a chegada de mais uma frente fria, nas primeiras horas da sexta-feira, 23, deve derrubar as temperaturas em todo o Estado.

