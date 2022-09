Acre inicia semana da diversidade na próxima terça-feira com encerramento no domingo (25)

Germano Marino, secretário da AHAC, falou sobre a importância da programação para a população LGBTQIAP+ do Acre.

“Ficamos dois anos sem realizar as semanas da diversidade do Acre, esse evento que é marcado pela discussão, empoderamento e a visibilidade dos direitos humanos para a população LGBT. Este ano, voltamos a realizar, e é muito importante por estarmos resgatando a militância da comunidade LGBT, resgatando nossos laços com as instituições. O tema será ‘Políticas Públicas pela Cidadania LGBT’, para que, assim, a gente possa estreitar essa política de direitos humanos nas estruturas governamentais e não governamentais, com a própria população entendendo que direitos humanos não é privilégio, mas, sim, cidadania”.