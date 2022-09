Acre fica de fora do montante de quase R$ 1 milhão enviado pelo PT à campanha de Lula

- Publicidade -

O site Metrópoles revelou em matéria divulgada nesta segunda-feira (12) que a campanha do ex-presidente Lula transferiu, nas últimas semanas, quase R$ 1 milhão de seu próprio caixa para ao menos 23 diretórios regionais do Partido dos Trabalhadores. Deste montante, São Paulo recebeu a maior fatia: R$ 122 mil.

No Acre, onde a votação no presidente continua muito menor que a de Bolsonaro, segundo pesquisas, o candidato de Lula, Jorge Viana, não recebeu nada, de acordo com o site. A estratégia do PT é que o dinheiro seja investido em ações para “unificar” as campanhas aliadas a governador, senador e deputado nos estados à de Lula.

Apesar de o Acre ser um dos estados onde Lula poderia investir mais em ganhar votos, é um colégio eleitoral com pouca representatividade no resultado final das eleições: apenas 0,376%.