A TV Rio Branco sai na frente e será a primeira emissora do Estado a realizar debate entre os candidatos ao governo do Acre, dando a oportunidade a população acreana de poder conhecer e analisar as propostas dos seis candidatos que estarão presentes.

Em reunião com as assessorias dos respectivos candidatos acertou-se a presentça de todos, além de estabelecer as regras que foram discutidas e aprovadas e confirmadas em ata.

A reunião que aconteceu com os assessores dos candidatos, no dia 24 de agosto de 2022, foi decidido por sorteio a localização dos candidatos dentro do estúdio, a ordem das perguntas estabelecidas, a quantidade de assessores que irão acompanhar o candidato dentro do estúdio.

O debate será dividido em cinco blocos, separados por intervalo de 4 (quatro) minutos cada.

Acompanhe nosso debate ao vivo:

