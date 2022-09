Acidente: três pessoas ficam feridas e duas morrem depois de carro capotar em rodovia

- Publicidade -

Duas pessoas morreram e três ficaram feridas em um acidente no KM 809 da Rodovia Fernão Dias (BR-381), no início da tarde desta sexta-feira (2/9), próximo a Careaçu, no Sul de Minas. O capotamento foi confirmado pela Arteris, concessionária que administra o trecho da via. O veículo ficou parado na área de domínio da pista e houve interdição do acostamento para o atendimento das equipes.

O condutor do sexo masculino e a passageira do banco de trás morreram no local.

Outros três ocupantes tiveram ferimentos: dois com escoriações leves e um em estado grave. Eles foram conduzidos por ambulâncias do Samu e da Arteris até o Hospital Regional de Pouso Alegre. O acidente aconteceu por volta de 12h20, no sentido sul da Fernão Dias. Nenhum outro carro foi atingido. Também não houve registro de congestionamento. A reportagem do Estado de Minas entrou em contato com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) para saber se as equipes foram acionadas para o resgate, mas até o fechamento da matéria não obteve resposta.

