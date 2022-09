Acidente que vitimou 5 pessoas na BR-317 foi causado pelo condutor da Van ao realizar manobra errada invadindo a contramão, aponta a perícia

Jean Lopes de Oliveira Junior, que conduzia a van, sofreu apenas escoriações. Na época, ele tinha um cargo de diretor operacional da Companhia de Armazéns Gerais e Entrepostos do Acre (Cageacre), e após o acidente foi afastado da função.

Segundo informou o governo na época do acidente, o cargo ocupado era de dedicação exclusiva, e por isso, não poderia atuar como motorista da van, que não tinha ligação com o órgão público. Após o afastamento, o motorista foi exonerado do cargo de diretor.

A van tinha sido concedida por meio da ajuda do deputado estadual Antônio Pedro,que foi quem pagou pelo transporte, segundo confirmou à Rede Amazônica. O deputado disse que negociou com o dono da van,que atua nesse tipo de transporte de passageiros, e que o valor pago era mais uma ajuda de custo para o combustível, e que o trabalho feito era para ajudar as mulheres.

Depoimentos dos motoristas

Os dois motoristas foram ouvidos um dia após a batida, no dia 28 de julho. O motorista do caminhão, relatou que seguia na via quando sentiu o impacto da batida. Ele afirmou que a van que invadiu a pista na contramão, e bateu contra o caminhão.