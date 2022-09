Acidente: motorista perde o controle do veículo e bate em uma motocicleta

- Publicidade -

Na manhã desta quinta-feira (1º) aconteceu mais um acidente de trânsito, no município de Sena Madureira, mais precisamente nas proximidades do bairro do Bosque. Um veiculo que vinha na Avenida Guanabara perdeu o controle da direção e bateu forte mente em uma motocicleta, modelo Biz de placa MZX 5831.

Segundo informações, o condutor da motocicleta teria estacionado para ir ao comércio que fica bem próximo e poucos minutos depois aconteceu a colisão.

Segundo pessoas que presenciaram o acidente, a motocicleta estava estacionada em frente a uma loja de panelas, que com a forte batida também teve a estrutura danificada, apesar do susto ninguém ficou ferido, os danos foram apenas materiais.