Acidente: Motociclista morre ao colidir com placa de sinalização

Um motociclista morreu na manhã deste sábado (24), ao colidir de frente com uma placa de sinalização da avenida Hélio Gueiros, no bairro do Coqueiro, em Ananindeua, região metropolitana de Belém.

Segundo as testemunhas do local, o piloto da moto teria colidido com uma placa de sinalização de trânsito e o acidente teria ocorrido por volta das 6h deste sábado (24).

A vítima ainda não foi identificada e não mais informações sobre o caso, como por exemplo, se ele estava só e se teria atingido outras pessoas.

Fonte: G1