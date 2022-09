Acidente: Homem em situação de rua morre em atropelamento na Via Chico Mendes

- Publicidade -

Um grave acidente automobilístico ceifou a vida de um morador que vive em situação de rua, que tentava atravessar a Via Chico Mendes, no bairro Triângulo Novo, localizado no Segundo Distrito da capital.

De acordo com Informações, o veículo Honda Civic, de cor branca, placas QLZ-4E77, que trafegava sentido centro/bairro, bateu violentamente no homem que tentava atravessar a pista.

Com o impacto, a vítima foi arremessada e caiu alguns metros após onde aconteceu o acidente. A motorista do veículo permaneceu no local e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que de pronto enviou uma ambulância para socorrer o rapaz.

Quando os paramédicos chegaram na ocorrência, foi feita a verificação no corpo do homem, sendo constatado que ele já estava morto. Segundo os paramédicos, o homem morreu em decorrência de um TCE (Traumatismo Craniano Encefálico) e várias fraturas pelo corpo.

Em seguida, policiais de trânsito chegaram no local e isolaram a área para o trabalho da perícia. A condutora do veículo foi conduzida até a Delegacia Central de Flagrantes (Defla), para ser ouvida pelo delegado plantonista. O corpo do homem foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).