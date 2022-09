Acidente Grave: Criança e adolescente são atropelados no Bairro Taquari

- Publicidade -

Um atropelamento gravíssimo foi registrado na noite deste sábado (10), na rua do Passeio, no bairro Taquari, região periférica da capital.

Conforme informações de populares, o motorista do veículo Fiat Mobi, de cor preta, placa QWO- 1J39, era acostumado passar nas ruas em alta velocidade, e já teria sido alertado pelos moradores que poderia causar um acidente. Infelizmente, na noite de hoje, a tragédia aconteceu e vitimou uma criança de 7 anos e uma adolescente de 17 anos. Com o impacto, a criança foi arremessada por cerca de 5 metros, e teve fraturas nas duas pernas. Já a adolescente teve apenas escoriações leves e permaneceu no local, não precisou de atendimento do Samu.

Ainda segundo os populares, o condutor do carro, trafegava em alta velocidade, quando perdeu o controle do veículo e subiu a calçada, atingindo as duas vítimas e destruiu toda estrutura da área de uma residência. Após causar o acidente, o condutor permaneceu no local aguardando a chegada da Polícia Militar.

Os próprios moradores acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou duas viatura, sendo uma de suporte avançado (01) e uma outra de suporte básica (06), para socorrer e prestar os primeiros atendimentos às duas vítimas. Após estabilizarem a criança, o mesmo foi encaminhado ao Pronto Socorro de Rio Branco.

De acordo com a médica do Samu, a criança teve fraturas exposta nas duas pernas, porém estava consciente e lúcido. Uma das pernas teve dilaceração de membros inferiores. A criança foi entregue a equipe de trauma e aos pediatras de plantão, para passar por uma avaliação mais rigorosa, onde se possa ser constatados outros traumas e lesões.

Veja o vídeo: