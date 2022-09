Acidente de trabalho : Homem é atingido por tampa de caminhão caçamba durante entrega

- Publicidade -

O trabalhador identificado por Rafael, de 43 anos, sofreu um acidente de trabalho na manhã desta terça-feira (20), no pólo industrial, localizado no bairro Distrito Industrial, em Rio Branco.

Conforme consta, o homem estava em uma caçamba basculante, juntamente com um colega. Os trabalhadores estavam se preparando para fazer uma entrega de cimentos na região, quando a tampa da caçamba desprendeu e caiu, batendo nas costas de Rafael.

Imediatamente, pessoas que estavam no local prestaram socorro ao homem, que reclamava de muitas dores na região da coluna. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foi acionado, e de pronto enviou uma viatura para o local do acidente.

Os socorristas ao chegar no endereço, continuaram os procedimentos de atendimento e em seguida encaminhou a vítima ao Pronto Socorro de Rio Branco. Rafael deu entrada na unidade de saúde em estado de saúde estável, sem risco de morte.

De acordo com o médico do SAMU, o homem não teve desmaios, ficou o tempo todo lúcido. Ele afirmou que quando a equipe do SAMU chegou no local, já tinha uma pessoa prestando os primeiros atendimentos, fazendo a imobilização da cervical para evitar mais lesões. Rafael foi entregue ao setor de trauma do PS, onde passará por novas avaliações e exames de raio-x, para verificar se houve mais lesões no dorso cervical.