Acidente: Colisão entre motos faz cinco vítimas, duas em estado grave

Um acidente que ocorreu na tarde desta quinta-feira (01), no ramal Petrópolis, próximo ao bairro Sibéria, localizado no município de Xapuri, envolveu três motocicletas e cinco vítimas.

Conforme consta, uma das motos estaria danificada, parada a margem do ramal, quando um casal que trafegava em outra moto, parou para ajudar o motociclista. Em seguida, um veículo foi avistado pelos ocupantes das motos, e também logo atrás uma outra moto surgiu em alta velocidade, tentando ultrapassar o carro.

A colisão não pôde ser evitada, e o motoqueiro bateu nas duas motocicletas que estavam praticamente paradas, pois, uma puxava a outra, através de uma corda.

Após a colisão, uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Brasileia foi acionada e interceptou as vítimas, que estavam a caminho do Pronto Socorro de Rio Branco.

O condutor da moto que causou o acidente, teve ferimentos na cabeça, e seu garupa teve uma das pernas fraturadas. Um dos feridos, precisou ser entubado e seu estado de saúde é gravíssimo. As outras vítimas tiveram apenas escoriações pelo corpo, e se encontra em estado de saúde estável.