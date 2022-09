AC-10: Motorista atropela e abandona vítimas às margens de estrada

- Publicidade -

Antônio José, de 48 anos, e o garupa Lucas Castelo Souza, de 23 anos, se envolveram em um acidente automobilístico, na AC-10, estrada de Porto Acre, Km 22, na noite desta quarta-feira (07).

Segundo informações, os dois homens estariam trafegando em uma motocicleta sentido Rio Branco/Vila do Incra, em direção as suas residências, após mais um dia de trabalho, quando na altura do km 22, uma caminhonete, de cor branca, que fazia o percurso oposto, invadiu a pista e bateu na lateral da moto.

Com o impacto, Lucas que era o passageiro foi arremessado e caiu dentro do mato. Já Antônio que era o condutor da motocicleta, caiu no asfalto, mas rapidamente já levantou do local e tentou socorrer Lucas. Após causar o acidente, o motorista da caminhonete fugiu, sem prestar socorro as vítimas.

O condutor da motocicleta acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que deslocou a ambulância (04) de suporte básica, para atender a ocorrência. Após os procedimentos de local, as duas vítimas foram encaminhadas ao Pronto Socorro do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb). Lucas Castelo deu entrada com uma fratura exposta na perna esquerda e Antônio José com várias escoriações nos braços, pernas e ombros.

A Polícia Militar esteve no local, onde acompanhou toda a ocorrência e preservou o local durante os atendimentos dos paramédicos do Samu.