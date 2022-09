Abel Ferreira entra na mira de clube da Premier League e define futuro

- Publicidade -

Abel Ferreira, grande nome do Palmeiras e principal treinador do futebol brasileiro, pode estar deixando o Brasil rumo a maior liga da atualidade do futebol europeu, a famosa Premier League, de Manchester City, Liverpool e Manchester United.

Líder do Brasileirão com uma grande vantagem sob os demais colocados, Abel Ferreira foi alvo de sondagem do Brighton nas últimas horas. O clube inglês está de olho no mercado em busca de um treinador para o lugar de Graham Potter, que foi para o Chelsea. Todavia, Abel não deseja deixar o Palmeiras neste momento, uma vez que deseja vencer o Brasileirão com o clube paulista.

A informação da sondagem do clube inglês por Abel Ferreira é do portal UOL Esporte, junto ao jornalista Bruno Andrade. Segundo ele, Abel Ferreira manifestou o desejo de ficar no Brasil para, assim, se possível, levantar o título do Brasileirão.

O Palmeiras é líder com boa vantagem para o segundo colocado. O Flamengo era, até então, o principal concorrente do clube verde, mas acabou empatando e ficando ainda mais distante do Palmeiras. Para Abel, resta apenas o Brasileirão.

Não é de hoje que clubes da elite do futebol europeu buscam maiores informações sobre Abel Ferreira, treinador do Palmeiras. Além da Inglaterra, o português já foi alvo da França, mas optou pelo Palmeiras.

