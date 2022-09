Abandonada: Mulher é encontrada com sinais de espancamentos na estrada da Transacreana

- Publicidade -

Uma mulher de 56 anos, identificada por A.M.O.L, foi espancada na noite deste domingo (18), na estrada da Transacreana, km 14, localizada na zona rural de Rio Branco.

De acordo com informações, a vítima é usuária de drogas e estaria bebendo na companhia de outras pessoas em uma residência, quando decidiu sair do local em companhia de um familiar para comprar entorpecentes.

Acontece que durante o percurso, a mulher foi agredida brutalmente, e depois foi abandonada às margens da estrada sozinha. Moradores viram a senhora no chão e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que de imediato enviou uma ambulância de suporte básica (04) para atender a ocorrência.

Ao chegar, os socorristas avaliaram a situação da mulher, prestando os atendimentos iniciais e em seguida encaminhou a vítima para o Pronto Socorro do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb), onde deu entrada em estado de saúde estável.

A.M teve várias escoriações no corpo, rosto, nariz, abdômen e uma possível fratura nas costelas. A vítima foi entregue ao setor de traumas, onde será avaliada pela equipe médica, para possíveis diagnósticos de outras lesões e fraturas.

A Polícia Militar foi acionada, mas a mulher não quis dizer quem foi o autor das agressões. O parente que saiu em sua companhia para comprar drogas, não estava com a vítima no momento da chegada da viatura do Samu.