A influence Bianca Andrade é bissexual e explica porque prefere ficar com mulheres

A influenciadora digital Bianca Andrade, conhecida também como Boca Rosa, é bissexual assumida e falou sobre o assunto nas redes sociais.

Solteira desde que se separou de Fred, em abril deste ano, Bianca Andrade tem aproveitado para ficar com várias pessoas. Ela, no entanto, afirmou preferir se envolver com as mulheres.

“Eu pego os dois, mas os dates mais legais são com as meninas. Até porque, homem está difícil, né, gente?”, comentou Boca Rosa.

“Estou solteira, claro. Mas quando me separei, olha, podia jogar água que eu estava passando o rodo. Agora é um desabafo, porque muitos de vocês devem passar por isso. Quando me separei, estava passando o rodo. Agora, conversando com algumas amigas que se separaram recentemente, vimos que tem uma fase que tem rolê e depois isso baixa”, disse.

A empresária disse ainda que agora ficará mais seletiva com as pessoas que se envolver.

“Quem pegou, foi feliz. Quem não pegou, ficou até triste. Sabe quando a sorte passa do lado? Agora não vai mais pegar tão fácil. Estou pegando ainda, mas…”, disse.

“Peguei Deus e o mundo, e agora não mais. Já peguei e estou maneira. Agora, só pego quem é legal, mesmo, agora eu escolho”, completou.