‘A Fazenda’: Após Tiago expor desejo inusitado no programa e Record toma atitudes. Confira!

Tiago Ramos resolveu revelar um desejo inusitado em conversa com uma das aliadas no jogo, Bia Miranda, em “A Fazenda 2022”. O modelo contou para Bia, que foi defendida pela mãe por causa de críticas, que gostaria que a produção da Record disponibilizasse maconha para os participantes. Na tarde desta quinta-feira (29), Tiago, que declarou guerra contra Shayan, expressou abertamente seu desejo por canabis.

Enquanto conversava com Bia sobre curtidas no Instagram, assunto que também estava na conversa de Iran e Shayan, quando o ator revelou o salário que ganhava na Globo como galã de novela e criticou o grupo formado por Deolane por causa do comportamento na formação da Roça, Tiago confessou: “Queria que todo dia fossem disponibilizados três ‘becks’ [nome popular dado ao cigarro de canabis]”.

Com a confissão de Tiago, a Record tomou uma atitude e cortou a transmissão no momento da fala do ex-namorado de Nadine Gonçalves, mãe de Neymar que apresentou outro namorado para os filhos. Após a confissão, Tiago também protagonizou uma discussão com Deolane.

Bia teve a reação de apenas dar risada e continuou falando sobre um sonho que teve na noite anterior. No entanto, a transmissão não voltou a ser veiculada pelo PlayPlus. A Record vem tomando medidas com base em um novo protocolo da emissora para evitar barracos e outras coisas que afastem os anunciantes.

TIAGO JÁ EXPRESSOU DESEJO POR CANABIS EM A FAZENDA 2022

Esta não é a primeira vez que Tiago Ramos expressa seu desejo por canabis no programa. Em outra conversa com a neta de Gretchen, cantora que pediu para não ser associada a Bia, Tiago mencionou a erva e comentou seus planos para quando sair do programa.

“Nossa, quando eu sair vou dar muito valor a minha vida lá fora”, disse Bia. “Vou fumar um ‘beck’ de sete metros“, respondeu Tiago.

Fonte/ Portal Yahoo.com