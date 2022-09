A Fazenda 14: Record vai punir participantes que falarem sobre política no reality, que estreia dia 13

- Publicidade -

A Record não vai poupar os participantes que falaram sobre política em A Fazenda 14. A regra do reality é antiga, mas o diretor Rodrigo Carelli explicou que, em ano eleitoral, com as discussões “muito mais quentes”, os peões foram instruídos a não entrarem no assunto de forma alguma. Se descumprirem a ordem, sofrerão punições que poderão ficar piores a cada deslize. Seis famosos foram confirmados no Hoje em Dia desta terça (6).

“São os mesmo cuidados de sempre. Eles nunca puderam [falar de política], sempre foi uma das regras, inclusive passível de punição. Tem uma série de coisas que são regras”, argumentou o diretor na coletiva de imprensa. O evento contou com a participação do Notícias da TV e teve transmissão no YouTube.

“[A punição] Depende da quantidade de vezes que aquela pessoa já foi punida, mas eles estão muito cientes disso. Já passamos por anos eleitorais e nunca tivemos problemas. Agora está muito mais quente, mas eles estão muito bem orientados”, apontou ele.

O assunto surgiu após Deolane Bezerra, confirmada na nova temporada, falar sobre o ex-juiz Sergio Moro. Ao vivo na Record, a advogada foi questionada se tinha medo de sair do programa algemada pela polícia, por ser alvo de investigações, e disparou:

“Todo mundo está passível de investigação, estamos aqui para isso. [O ex-juiz] Sergio Moro foi alvo de busca e apreensão na casa dele. Quem diria a Deolane?”, comentou ela. Os jornalistas presentes na coletiva foram instruídos a não questionarem os peões sobre política.

Carelli defendeu a atitude de Deolane ao comparar as redes sociais com a televisão, e explicou o motivo de ela ter aceitado participar de A Fazenda mesmo que o cachê seja mais baixo do que a influenciadora fatura mensalmente.

“Ela está recebendo o mesmo cachê de todos os outros. Ela estava realmente interessada em entrar. Ela tem essa visão, muito inteligente, de que mesmo você sendo grande na internet, a TV aberta no Brasil é uma coisa muito gigantesca. Para ela, isso era interessante. E foi por isso que ela aceitou”, contou.

