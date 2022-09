A Fazenda 14: Empresários de Bia Miranda, neta da Gretchen, rebatem acusações da mãe da jovem

- Publicidade -

Desde que a jovem Bia Miranda foi anunciada em ‘A Fazenda’ seu nome é recorrente nos portais de notícia. A neta da Gretchen chegou aos olhos do público após affair com o jogador Adriano Imperador.

Bia foi a escolhida do público para entrar no reality rural e já chegou causando. Em uma conversa com a advogada Deolane Bezerra e Pétala Barreiros, Bia Miranda deu alguns detalhes sobre seu convite para o programa e também falou de valores envolvidos, o que chamou atenção das peoas e do público.

Neste sábado (17), a mãe de Bia, Jenny Miranda, foi nas suas redes sociais comentar sobre as últimas declarações da filha no reality. Jenny contou que ela e a filha foram manipuladas pelos empresários de Gretchen, que agora gerem a carreira da jovem. Jenny insinuou que tudo foi arquitetado para que Bia ficasse em visibilidade na mídia para que pudesse entrar em ‘A Fazenda’.

“Não tinha motivo pra minha filha brigar comigo, tava tudo normal. A minha filha armou a briga com um monte de mentiras, e com essas mentiras ela foi se levantando na mídia porque eu tive que respondê-la. A vó tava defendendo, depois toda a família se virou contra mim.“, disse Jenny em declaração nas redes sociais.

Gretchen veio às redes sociais rebater todas as falas que a Jenny Miranda disse sobre a filha, e disse que foi a própria Jenny quem soltou na mídia a notícia sobre Bia e o Imperador. “Eu tenho todos os áudios da Bia aqui me contando quem fez isso. Ela (Jenny) programou isso para aparecer na mídia“, contou Gretchen em live.

Os empresários Bruno e Michael, que cuidam da carreira da Bia, deram uma declaração por meio das redes sociais da jovem. Segundo eles, a notícia que eles teriam pegado 45% do cachê da jovem não é verídica. Ainda, contaram que eles foram contatados por Gretchen, pois a produção do reality não conseguiu entrar em contato com a jovem.

“A Gretchen nos indicou por já nos conhecer há anos e confiar na gente“, disseram. Segundo Bruno e Mich, o contato que tiveram com Bia foi muito rápido pois a jovem precisou viajar para resolver os exames preparatórios pro reality, só tendo contato com ela por dois ou três dias, antes da produção tomar o celular da jovem. Eles negaram a acusação de Jenny que Bia havia sido manipulada.

Gretchen abriu uma live para rebater as acusações de Jenny Miranda. A musa disse que não foi ela quem colocou a Bia Miranda na Fazenda e que a fofoca do Adriano Imperador foi exposta pela mãe da peoa. #AFazenda14 pic.twitter.com/lTEcUntTRg — #HITOU (@hitounaweb) September 18, 2022

