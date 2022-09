A esperada 4ª edição do ‘Festival do Coco de Mâncio Lima’ trará grandes novidades entre os dias 23 e 25 de setembro

- Publicidade -

A 4ª edição do Festival do Coco de Mâncio Lima acontece neste mês de setembro, entre os dias 23 e 25. O evento, realizado pela Prefeitura de Mâncio Lima, em parceria com o Sebrae e a Associação Comercial do município, acontece após dois anos de suspensão devido à pandemia de covid-19.

Segundo a secretária municipal de Agricultura, Alana Silva, o festival deste ano trará uma novidade. “Faremos uma feira agropecuária, onde será exposto nosso ponto forte da pecuária de corte de leite, também estaremos com muitos derivados do coco e um plantio de coco para divulgar nossa potencialidade. Além do café, que é um diferencial da nossa cidade e queremos implementar essa novidade no festival”, disse.

Cerca de 40 produtores locais estarão expondo seus produtos na feira, que desta vez acontecerá no Complexo Esportivo Totão. “O Sebrae nos auxiliou com grande parte da estrutura, já estão montadas as tendas, o palco. Nós teremos shows, esportes, Projeto Cidadão, tudo isso no Festival do Coco”, destacou Alana Silva.

A Prefeitura do município estima que o evento movimente aproximadamente meio milhão de reais, considerando que a última edição, realizada em 2019, movimentou cerca de R$200 mil.

“A expectativa está grande, os produtores estão nos procurando, pretendemos expor também o maquinário do agronegócio, acreditamos que esse ano irá superar as expectativas”, finalizou a secretária.

Fonte/ Jornal O Rio Branco