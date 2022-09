A candidata a deputada federal Mirla Miranda visita o Juruá nesse final de semana

A candidata a deputada federal Mirla Miranda, iniciou sua agenda em Cruzeiro do Sul, no dia 4 de setembro. Ao chegar já foi direto participar da festa anual de negócios da região, a ExpoJuruá que ocorreu na Arena do Juruá. Prestigiou o evento de abertura MMA e demais lutas.

No dia 5 de setembro, atravessando o encontro dos rios Juruá e o Moa, a Boca do Moa, voltou a comunidade da Boca do Moa, revendo amigos e reafirmando o sonho a ser realizado na área do turismo local.

Sempre muito bem recebida, destacou o que pode ser feito para criar um movimento turístico na região de belas praias de areia branca e rio limpo e povo acolhedor – proporcionando uma maior visibilidade para a região – ampliando o círculo virtuoso que gera a economia por meio do turismo.

“Temos aqui uma comunidade muito gentil e amável, um lugar maravilhoso que necessita de investimento focado para se tornar um dos grandes pontos turísticos do nosso Acre”.

Mirla Miranda destacou também a importância do projeto de Escola Técnica Rural e da UPA Pediátrica, promovendo mais saúde com atendimento voltado exclusivamente para a criança e sua mãe.

O projeto da Upinha visa os principais bairros (mais populosos) de todo o estado.

A agenda noturna iniciou no comitê do seu irmão, candidato ao senado, Alan Rick, onde conversou com um público misto: jovens, famílias, entre outros. Lá, a candidata a deputada federal contou sua história e reforçou o projeto da Copa Amazônia.

Também reforçou como pretende seguir ampliando os trabalhos realizados pelo atual candidato ao senado, Alan Rick, enquanto deputado federal.

“Estarei junto ao Alan, mantendo os projetos iniciados para o nosso estado, ampliando seu trabalho e unindo forças para o desenvolvimento do Acre e melhoria de vida dos acreanos.

A equipe seguiu viagem para Tarauacá, mas antes, a candidata a deputada federal fez uma visita a comunidade do rio Tauari, agradecendo o carinho de seus eleitores na região. Falando da importância da terra e como podemos usá-la para o crescimento econômico dos ramais e das pessoas com plantio da macaxeira e o sonho de trazer para o Acre fábricas de fécula de mandioca.

“Trabalharemos para dar suporte aos pequenos produtores, abrindo os ramais e melhorando as condições de escoamento dos que já existem, levando energia elétrica e água para as muitas localidades que carecem, como é o caso do ramal Walter Acer, no Bujari.

Sonhamos construir as escolas especializadas nas áreas rurais, agregando conhecimento para um plantio com maior qualidade para que, dessa forma, possamos atrair as indústrias com todo processo industrial encaminhado: a produção, os técnicos agrícolas, as associações e, por fim, o beneficiamento da matéria-prima”, expressa Mirla.

A jornada da candidata pela cidade de Tarauacá, no dia 6, terça-feira, foi no comitê da candidata, onde se encontrou com lideranças locais. Na sequência, seguiu para o corpo a corpo com os eleitores.

No centro da cidade, na Rua Elpídio de Andrade, a candidata se deparou com a situação dos esgotos à céu aberto.

“Na alagação essa sujeira se junta com água do rio e nossas crianças ficam sujeitas a todo tipo de doença,” reclamou enfaticamente uma das moradoras que atravessa por cima de trapiches até chegar em sua casa.

A candidata escutou os relatos dos moradores em relação a situação da cidade, das demandas básicas que não são cumpridas e sentiu a desesperança em muitos rostos.

“Eu entendo esse sentimento de não acreditar na política. Mas a política foi feita para bem o das pessoas. Os que falham são alguns políticos. Isso traz a desesperança”, enfatizou Mirla.

Em seguida, Mirla Miranda foi até uma comunidade da Ipepaconha, onde foi muito bem recebida, conversou com os moradores e ouviu sobre as necessidades da localidade.

“Estamos andando por todo Acre, escutando as pessoas, andando lado a lado com elas. Sentindo a realidade de cada região, pontos fortes e o que precisa mudar ou melhorar. Sem contar na construção. Há que se construir muitas coisas em nosso Acre”.

Outra agenda aconteceu na manhã do dia 7, quarta-feira, no Mercado Municipal da cidade. Mirla Miranda fez sua última parada em Feijó, na data do Bicentenário da Independência do Brasil. Reuniu-se com lideranças, reforçando os motivos que a levaram a candidatura. Mirla ressaltou a importância da candidatura de uma nova mulher na Câmara Federal. “Dos 513 deputados federais, pouco mais de 70 são mulheres. Precisamos dar mais equilíbrio para os olhares femininos no plenário”.

Mas não se trata apenas de ser mulher. Sou a Mirla, tenho história de lutas, e muitas vitórias na vida. Sonho que mais meninos, meninas, pais e mães de família tenham uma vida com mais qualidade de vida. Basta termos agentes políticos que trabalhem para o coletivo. Pessoas que entendam de projetos e que realmente queiram trabalhar para trazer mais investimentos e emprego para o Acre”, finaliza Mirla Miranda, candidata a deputada federal pelo União Brasil.