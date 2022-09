77 jogos: Flamengo disputará todas as finais possíveis na temporada

Já foram 62 partidas até o momento, e a próxima é contra o Fluminense, no domingo, no Maracanã, pela 27ª rodada do Brasileirão. Ainda faltam 12 jogos pela disputa em pontos corridos, além das duas partidas da final da Copa do Brasil, dias 12 e 19 de outubro, e o jogo único da decisão da Libertadores, dia 29 de outubro, em Guayaquil, no Equador.

Com essas duas finais à vista, o Flamengo chegará a quarta decisão deste ano. São dois vice-campeonatos: Carioca para o Fluminense e Supercopa do Brasil para o Atlético-MG. Agora, decidirá a Libertadores contra o Athletico e a Copa do Brasil contra o Corinthians. A campanha do vice-campeonato Carioca foi de 15 jogos: dez vitórias, três empates e duas derrotas. A Supercopa foi jogo único em que o Flamengo perdeu o título nos pênaltis, após o empate no tempo regulamentar.

Todos os 77 jogos do Flamengo no ano

Carioca – 15

15 Supercopa – 1

1 Copa do Brasil – 10

10 Libertadores – 13

13 Brasileirão – 38

A classificação à final da Libertadores traz à tona a melhor campanha no ano: 11 vitórias e um empate. Na Copa do Brasil, o Flamengo fez oito jogos até a vaga na final: seis vitórias, um empate e uma derrota.

No Brasileirão, o clube carioca está na terceira posição com 45 pontos, nove atrás do líder Palmeiras, que tem 54. O Internacional aparece na vice-liderança com 46.

No futebol brasileiro, o Flamengo será o único clube a disputar todas as partidas da temporada, visto que é o único que mantém possibilidade de levantar as três taças que estão em aberto: Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão. Mesmo com a sequência de jogos e o calendário apertado por conta da disputa da Copa do Mundo em novembro, o Flamengo de Dorival completou recentemente quatro meses sem lesões musculares e praticamente todos os jogadores estão à disposição. O treinador falou sobre a condução do trabalho e vislumbra agora uma rara pausa da 10 dias após o Fla-Flu por conta da data Fifa.

“Estamos fazendo todos resultados possíveis, dando toda a atenção para ter a melhor equipe em campo sempre. Isso tem sido muito importante, temos que agora repensar rodada a rodada, tomarmos a posição necessária ao longo desses 10 dias” – Intensificarmos com aqueles que precisam, mas não deixar de dar um pouco de volume e tendo a consciência de que não podemos exceder de forma alguma a quantificação desse trabalho. Eu acho que isso será importante. E prepararmos essa equipe para logo depois dessa parada para jogo dificílimo contra o Fortaleza, lá em Fortaleza.

Campanha de 2017

Esta não é a primeira vez que o Flamengo tem o calendário cheio. Na temporada de 2017, o clube carioca disputou mais partidas do que as 77 previstas para este ano. Foram 83 jogos na ocasião.

Eliminado na fase de grupos da Libertadores, o Flamengo disputou a Sul-Americana e, inclusive, chegou à final. O título era decidido em jogos de ida e volta, e o Fla foi vice para o Independiente (Argentina).

Todos os 83 jogos do Flamengo em 2017

Primeira Liga – 4

4 Carioca – 17

17 Copa do Brasil – 8

8 Brasileirão – 38

38 Libertadores – 6

6 Sul-Americana – 10