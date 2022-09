7 de setembro: Ponte Metálica recebe iluminação com as cores da bandeira do Brasil

- Publicidade -

Em Rio Branco, na avenida Getúlio Vargas, terá desfile cívico militar e diversas outras programações que começam em frente à Biblioteca Estadual, na região central da capital, por volta das 07h30.

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria de Cuidados com a Cidade, em comemoração ao Bicentenário da Independência do Brasil, que ocorre nesta quarta-feira, 7 de setembro, instalou na ponte metálica Juscelino Kubitschek iluminação com as cores da bandeira do Brasil. As imagens foram compartilhadas pelo secretário de cuidados com a cidade, Joabe Lira.

Com informações AcreNews