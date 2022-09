7 de Setembro: Michel Temer diz a Bolsonaro para não contar com ele desta vez

- Publicidade -

Não é que o ex-presidente Michel Temer tenha mandado um emissário com o aviso pretendido, ou que tenha telefonado para Bolsonaro dizendo. Mas o aviso chegou a Bolsonaro por pessoas que ouviram Temer afirmar que, desta vez, não conte com ele.

Desta vez, se Bolsonaro aproveitar o comício militar do 7 de setembro no Rio de Janeiro para esculhambar o Supremo Tribunal Federal, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e todos ou alguns dos seus ministros. No ano passado, Temer acudiu Bolsonaro.