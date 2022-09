7 de Setembro: Médica da Marinha do Brasil foi primeira mulher a comandar o desfile cívico

- Publicidade -

A Capitão de Mar e Guerra, a médica Rita de Cássia Machado Passos, Oficial Superior da Marinha do Brasil, retrata, de forma emblemática, o sentido da palavra “Independência”. Pioneira, ela marcará a sua participação nas comemorações do 7 de Setembro na capital potiguar: será a primeira mulher a exercer a função de comandante-geral do tradicional Desfile Cívico-Militar de Natal. O evento, que integra as atividades referentes à Semana da Pátria, faz parte das celebrações do Bicentenário da Independência do Brasil.

Por ser a militar de maior posto (patente), dentre oficiais e praças que participarão do desfile, Rita terá, sob o seu comando, um contingente formado por 5.020 integrantes. Caberá a ela o ato solene de aproximar-se do Palanque Principal e solicitar à Autoridade que preside a cerimônia a autorização para iniciar o desfile, e, ao final, para encerrá-lo. Ao desfilar, a viatura da Comandante-Geral estará acompanhada de um Estado-Maior, conforme previsto, formado por outras cinco viaturas das Forças Armadas e das Forças Estaduais de Segurança Pública.

A Comandante Rita graduou-se em Medicina e, após ser aprovada em Concurso Público para Oficiais do Quadro de Médicos da Marinha, iniciou sua trajetória nas fileiras da Força Naval. Especializou-se em Anestesiologia, pelo Hospital Naval Marcílio Dias, e em Medicina Legal, pela USP. Durante sua brilhante carreira, iniciada no Posto de Guarda-Marinha, foi, sucessivamente, promovida aos postos de Primeiro-Tenente, Capitão-Tenente, Capitão de Corveta e Capitão de Fragata. Atualmente, no posto de Capitão de Mar e Guerra, exerce o Cargo de Diretora do Hospital Naval de Natal.

O Desfile Cívico-Militar, em comemoração à Independência do Brasil, a ser comandado pela Capitão de Mar e Guerra Rita, ocorrerá no dia 7 de setembro, às 8h30, na Praça Cívica, no bairro Petrópolis, em Natal.