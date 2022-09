Sexualidade fluida: Entenda o termo utilizado por Alanis Guillen sobre sua opção sexual

- Publicidade -

Alanis Guillen, atriz de 24 anos que interpreta Juma Marruá, em “Pantanal”, não é hétero, bissexual e nem lésbica: em entrevista, ela disse que tem sexualidade fluida. Mas, afinal, o que é isso?

Alguém com a sexualidade fluida não se identifica totalmente com nenhuma das letras da sigla LGBTQIA+, mas flui entre as orientações sexuais, na prática, ela pode se relacionar com homens e mulheres, dependendo do seu desejo.

Segundo a própria Alanis: “Eu me interesso pela troca, pelos diálogos. Eu me relaciono com pessoas com quem me conecto e que fazem sentido”.

Mas vale reforçar: o termo, assim como outras palavras usadas para explicar sexualidades e orientações sexuais fora do heteronormativo, está em constante evolução.

Na mesma entrevista, a atriz disse que foi uma “libertação” falar sobre a sexualidade fluida em público e que artistas podem “ajudar a fortalecer o espectador e dizer para ele que amar uma pessoa fora do espectro heteronormativo não é errado”.

Fonte/ Portal O Segredo