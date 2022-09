30 quilos de entorpecente é apreendido na fronteira pela Polícia Militar

- Publicidade -

Em Epitaciolândia, Polícia Militar apreendeu na noite de domingo, 04 de setembro, aproximadamente 30 quilos de substâncias entorpecentes, após abordagem a veículo na BR 317.

Policiais militares realizavam uma barreira policial quando solicitaram a parada de um veículo, o condutor não obedeceu a ordem policial tentou jogar o carro contra o policial e empreendeu fuga, em seguida foi acompanhado por uma viatura ao longo da BR 317. O condutor do carro perdeu o controle do automóvel e caiu fora da via, fugindo a pé por uma região de mata.

Os militares realizaram buscas no interior do veículo encontrando várias embalagens contendo substâncias entorpecentes sendo 5,200 quilogramas possivelmente maconha, 22,700 quilogramas aparentemente pasta a base de cocaína e 1,900 quilogramas cocaína, aproximadamente 30 quilos de entorpecentes tirados de circulação pela PM.

Os militares encaminharam todo material entorpecente à delegacia de Epitaciolândia para que fossem tomadas as providências cabíveis ao fato.

Assessoria de Comunicação da PMAC