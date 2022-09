2° Encontro dos Amigos Terceirizados, tem a presença de Gladson e Ney Amorim

- Publicidade -

O 2° Encontro dos Amigos Terceirizados foi um sucesso de público. O evento realizado neste sábado, 10, contou com a participação de Gladson Cameli (Progressistas), candidato à reeleição ao governo do Acre, e do candidato a senador Ney Amorim (Podemos).

Responsáveis pela geração de milhares de empregos, as empresas terceirizadas foram tratadas com respeito e seriedade no governo de Gladson Cameli. Prova disso foi a criação da Diretoria de Serviços Terceirizados. A iniciativa, que é inédita, facilitou o diálogo e as relações entre Estado e firmas terceirizadas.

“Os trabalhadores terceirizados têm um papel fundamental em nosso governo. São eles que ajudam a cuidar dos nossos hospitais, escolas e demais repartições públicas. Queremos continuar trabalhando para que a vida deles continue melhorando”, disse o candidato a governador.

Ney Amorim colocou-se à disposição para lutar pelos trabalhadores terceirizados no Senado Federal. “Quero ser uma voz de vocês lá em Brasília. Sabemos da importância que os terceirizados representam para o desenvolvimento do nosso estado. Podem contar sempre comigo”, enfatizou.

Fagner Calegário aproveitou para mostrar seu apoio ao governador e pedir um novo voto de confiança para que o seu mandato seja renovado na Assembleia Legislativa. “A gente sonha com uma terceirização melhor e sabemos que, para isso acontecer, Gladson precisa ser reeleito. Essa também é a minha luta e peço o apoio de vocês para continuar”, afirmou.

O candidato Bruno Moraes reconheceu os esforços de Cameli perante os terceirizados. “Por tudo que ele fez por nossa categoria, eu tenho a certeza que não errei meu voto em 2018 e não vou errar agora. Com Gladson, estamos bem representados”, argumentou.