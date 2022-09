10 fatos incríveis sobre a maior floresta do mundo.

- Publicidade -

A Amazônia é um lugar único. A fauna e a flora da região amazônica mostram toda a sua grandeza. Com o objetivo de alertar a todos a respeito da importância e necessidade de cuidar dessa rica biodiversidade, o Portal Amazônia separou 10 curiosidades sobre ela.

Conheça alguns fatos importantes do maior fragmento verde do planeta:

1 – O nome ‘Amazônia’ deriva do nome ‘Amazonas’, as guerreiras mitológicas de uma tribo onde homens não eram aceitos. Quando os desbravadores espanhóis chegaram na região dos Andes, encontraram o que consideraram como índias guerreiras, parecidas com as amazonas, daí surge o nome;

2 – A área total da Amazônia é de 5,5 mil quilômetros quadrados, e além do Brasil que detém 61% desse território, Venezuela, Colômbia, Peru, Bolívia, Equador, Suriname, Guiana e Guiana Francesa completam a dimensão da região;

3 – Na Amazônia tem o Rio Amazonas que é maior do mundo em volume de água e em extensão, e segundo pesquisas mais recentes, ele já correu no sentido contrário ao atual, ao invés de desaguar no Oceano Atlântico, ele seguia para o Pacífico;

4 – Não existem pontes sobre o Rio Amazonas e existe um outro rio por baixo do Amazonas, é o rio subterrâneo Hamza;

5 – Cerca de 20% do oxigênio presente no planeta tem origem na floresta amazônica;

6 – A vitória-régia possui uma das maiores folhas do mundo, podendo chegar a 2,5 metros e é conhecida por sem símbolo da Amazônia;

7 – O peixe-boi é considerado o maior animal existente na Amazônia, podendo chegar a 3 metros e meia tonelada, além da cobra gigante, a conhecida sucuri ou anaconda, que pode chegar a 9 metros e pesar 135 quilos;

8 – Segundo pesquisas mais recentes, divulgadas em agosto de 2018 pelo Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon) o estados brasileiros que lideram o desmatamento na Amazônia são o Pará, Mato Grosso, Amazonas, Rondônia e Acre;

9 – Na Amazônia ainda existem tribos isoladas que ainda não tiverem contato com outras civilizações;

10 – Em 2011 foi descoberto por pesquisadores da Universidade de Yale, nos EUA, um fungo da Amazônia que sobreviveu se alimentando exclusivamente de plástico. Ele é conhecido como Pestalotiopsis microspora.

Fonte/ Portal Amazônia