Zuleica vira nova Bruaca e é obrigada a abrir mão de patrimônio em “Pantanal”

Quando Zuleica (Aline Borges) deixou a segurança financeira e a liberdade que tinha em sua vida em São Paulo, o público de “Pantanal” já sabia que era questão de tempo para a personagem se tornar a nova Maria Bruaca. Assim como a ex-esposa de Tenório (Murilo Benício), Zuleica abriu mão de sua individualidade, se tornou empregada do fazendeiro e acabará perdendo também seu patrimônio.

Com Bruaca acionando a Lei Maria da Penha, Tenório terá os bens bloqueados e precisará se virar para conseguir pagar as contas e resolver suas dívidas. O grileiro tem inúmeras atividades ilegais, mas ficará de mãos atadas diante da vigilância da justiça.

Como tacada final, ele pedirá para que Zuleica venda seu apartamento em São Paulo para que ele possa utilizar o dinheiro. Mesmo a contragosto, a enfermeira assinará uma procuração em nome de Tenório.

Contas bloqueadas

Mesmo com medo das repercussões, Maria Bruaca (Isabel Teixeira) seguirá em frente com o processo contra Tenório (Murilo Benício) em “Pantanal”. A dona de casa finalmente descobriu seus direitos ao falar com uma advogada, já que nunca soube que o que aconteceu com ela configura abuso e violência doméstica.

Após a abertura do processo, Tenório descobrirá que está com os bens bloqueados e que não pode movimentar suas contas. O grileiro, que vive de atividades ilegais, ficará revoltado e com medo das implicações jurídicas do processo.

Ao saber que Maria Bruaca foi abrigada por José Leôncio, Tenório vai cogitar atacar a fazenda do rival para matar a ex-esposa e atentar contra a vida dos demais moradores da casa. Com medo, Guta (Julia Dalavia) vai ameaçar o pai, dizendo que não ficará calada caso ele faça qualquer coisa com a mãe.

Alcides também tentará proteger Bruaca de Tenório, e para isso irá levar a amada para morar com Juma na tapera. Tenório tentará entrar no local, mas será recebido pela jovem com uma arma.

