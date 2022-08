Zona especial Kpop reunirá mais de três mil pessoas no SESC Bosque no próximo sábado

- Publicidade -

Com uma programação variada, a capital acreana recebe, nestes dias 27 e 28 de agosto, a edição 2022 do Zona Nerd Especial Kpop. O evento será das 14h às 20 horas, e a entrada é 1kg de alimento não perecível.

A programação inclui competições de Kcovers, tanto solista quanto em grupo, além de brincadeiras e atividades já conhecidas pela comunidade kpoper, também ocorrerá a segunda etapa do concurso nacional de Cosplay cujo prêmio principal será de R$ 5 mil, considerada a maior premiação da região norte.

As atrações também contam com apresentações musicais, nos dois dias de evento o Dj Black que comandará o som com o melhor repertório Korean Music. Além dos concursos Cosplay, o evento terá apresentações de escolas de dança com performance exclusiva para o evento, e um Workshop imperdível com a Youtuber Frost, a Kcover renomada nacionalmente tendo seu conteúdo transmitido até nos canais Coreanos.

O evento contará também com a presença de diversas lojas do seguimento geek/pop, torneios de jogos eletrônicos e muito mais.

Confira a programação:

Fonte/ A Gazeta do Acre