Zilu proíbe Wanessa de levar Dado Dolabella à mansão de Alphaville

Desde que se separou de Marcus Buaiz, Wanessa Camargo está morando na casa da mãe, Zilu Godoi, em Alphaville, São Paulo — a empresária é dona do imóvel, mas mora nos Estados Unidos. A cantora, que estaria vivendo um relacionamento com Dado Dolabella, tem recebido a visita do atual namorado na mansão.

Porém, segundo o jornalista Leo Dias, do portal Metrópoles, Zilu não teria aceitado a volta do romance da filha com o ator e teria proibido que Dado frequentasse a casa dela. Ainda de acordo com a publicação, Dado tem ido escondido ao condomínio.

Zilu soube das visitas secretas porque, segundo o portal, os seguranças do local teriam contado para a empresária.

Wanessa e Dado foram flagrados juntos pela primeira vez há pouco mais de um mês, após a suposta reconciliação, porém eles não confirmaram o namoro oficialmente.

Fonte: R7