Zelenskiy promete resposta poderosa à Rússia em véspera dos 6 meses da guerra

Enquanto a Ucrânia se prepara para marcar na quarta-feira sua independência do domínio soviético em 1991 e os seis meses desde a invasão das tropas russas, o presidente Volodymyr Zelenskiy prometeu que qualquer ataque russo na data ou próximo a ela provocaria uma resposta poderosa.

Zelenskiy, que tem liderado a resistência de seu país desde que as tropas russas cruzaram a fronteira em 24 de fevereiro, também disse que a Ucrânia restaurará seu domínio sobre a região da Crimeia – anexada pela Rússia em 2014 em um ato precursor da invasão deste ano.

Apesar de seu desafio, havia preocupação entre autoridades ucranianas e aliados ocidentais de que a Rússia estaria se preparando para atacar a capital Kiev mais uma vez.

Os Estados Unidos pediram a seus cidadãos que deixem a Ucrânia, dizendo acreditar que a Rússia terá como alvo a infraestrutura civil e governamental nos próximos dias. Os cidadãos dos EUA devem deixar a Ucrânia “agora” por seus próprios meios, se for seguro fazê-lo, disse a Embaixada dos EUA.

Nos campos de batalha longe de Kiev, as forças russas realizaram ataques de artilharia e aéreos na região de Zaporizhzhia, no sudeste da Ucrânia, onde os combates têm ocorrido perto da maior usina nuclear da Europa, disseram militares ucranianos.

Enquanto isso, líderes de dezenas de países e organizações internacionais participavam da chamada Plataforma da Crimeia, a maioria deles por vídeo – em solidariedade à Ucrânia no aniversário de seis meses da invasão.

Abrindo o fórum, Zelenskiy, vestido com seu traje militar habitual, afirmou aos delegados: “Para superar o terror, é necessário obter a vitória na luta contra a agressão russa”.

“É necessário libertar a Crimeia. Esta será a ressurreição da lei e da ordem mundial”, disse ele.

Mais cedo, Zelenskiy havia alertado que Moscou poderia tentar “algo particularmente feio” na véspera do Dia da Independência de quarta-feira. Questionado em uma entrevista coletiva com o presidente polonês, Andrzej Duda, sobre a possibilidade de um ataque com mísseis russos em Kiev, Zelenskiy disse que há uma ameaça diária de ataques, embora o número deles possa aumentar.

A resposta da Ucrânia será a mesma para qualquer cidade que for atacada pela Rússia.

“Eles receberão uma resposta, uma resposta poderosa”, declarou Zelenskiy. “Quero dizer que a cada dia… essa resposta vai crescer, vai ficar cada vez mais forte.”

Temores de intensificação dos ataques russos se seguiram ao assassinato de Darya Dugina, filha de um proeminente ultranacionalista russo, com uma bomba perto de Moscou no sábado. Moscou culpou agentes ucranianos pelo assassinato, uma acusação que Kiev nega.

Kiev raramente foi atingida por mísseis russos desde que a Ucrânia repeliu uma ofensiva terrestre para tomar a capital em março.

O clima na cidade estava calmo nesta terça-feira, com muitas pessoas ainda vagando pelas ruas, mas os sinais do aumento da ameaça podiam ser sentidos.

As autoridades disseram aos ucranianos que trabalhem em casa sempre que possível de terça a quinta-feira, também pedindo às pessoas que levem a sério os avisos de ataque aéreo e procurem abrigo quando as sirenes soarem.

Fonte/ Portal Yahoo.com