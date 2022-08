Zefa não quer se deitar com Tadeu e recebe conselho de Bruaca em “Pantanal”

- Publicidade -

Barbosa) e Bruaca (Isabel Teixeira) vão conversar sobre o affair entre a jovem e Tadeu (José Loreto) em “Pantanal”. A ex-esposa de Tenório não entenderá porque Zefa não quer transar com Tadeu, e aconselha que ela se divirta mais em seu relacionamento.

“Você fica se guardando tanto como se Deus fosse ligar para uma coisa dessas. Não estou falando pra você sair por aí que nem xuxu na cerca. Só estou dizendo que, se vocês se gostam de verdade, não deve ser pecado”, explica Bruaca.

Zefa diz que Tadeu, por ser homem, não é de confiança, e Bruaca dispara: “Pecado maior do que você se deitar com alguém que você gosta é Deus ter abençoado meu casamento com aquele traste do meu ex-marido”.

Desentendimentos

Após começar a trabalhar na fazenda de José Leôncio (Marcos Palmeira), Zefa ficará chocada ao reencontrar a antiga patroa. Maria foi acolhida pelo fazendeiro após ser expulsa de casa por Tenório (Murilo Benício), que descobriu seu affair com Alcides (Juliano Cazarré).

Conservadora, a personagem irritou parte do público que não concorda que ela condene Bruaca por ser infiel, sendo que Tenório não só traiu a esposa e formou uma família paralela como foi responsável por inúmeros abusos e violência moral contra a ex.

Em papo com o Gshow, a atriz Paula Barbosa explicou que torce pela amizade de Zefa e Bruaca, e afirmou que as duas ainda vão se entender. “No fundo, as duas se gostam muito, vai ser bem legal. Torço para que fique tudo bem. No fundo, a Zefa tinha muita preocupação com ela, tinha medo da reação do Tenório. A Zefa nunca saiu do Pantanal, perdeu a mãe cedo, depois o pai. Ela se apega aos ensinamentos cristãos como caminho de vida. De repente, ela vê aquilo tudo e acaba se tornando cúmplice sem querer, mas fala o que é certo e o que é errado”, opina.

Fonte/ Portal Yahoo.com