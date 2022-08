Zagallo tem alta de hospital e vai comemorar os 91 anos em casa

O “Velho Lobo” poderá comemorar o seu aniversário de 91 anos, na próxima terça-feira (9/8), em casa, entre família e amigos.

Assim que foi internado, Zagallo realizou teste para Covid-19, que deu resultado negativo.

Um dos nomes mais vitoriosos da história da Seleção Brasileira, ele defendeu a Canarinho em diferentes momentos por quase cinco décadas. Como jogador, ele conquistou as Copas do Mundo de 1958 e 1962. Foi o treinador da seleção do Tri, em 1970, e auxiliar de Carlos Alberto Parreira na campanha do Tetra, em 1994. Zagallo ainda dirigiu a seleção na Copa do Mundo da França, em 1998, e foi coordenador em 2006, no Mundial da Alemanha.

Metrópoles