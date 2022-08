Youtubers amantes de comida de rua gravam no Acre e estão impressionados com a gastronomia: “TOP3”

O canal Rio4Foo tem 381 mil inscritos e foi criado em 2017. É um dos mais vistos no país quando se trata de gastronomia de rua. Há pelo menos três dias, dois vídeos sobre a comilança no Acre foram publicados pelo casal que também são carinhosamente chamados de “Boca de Lagarto” e “Mulher Lagartixa”. Até hoje (22), as mídias somam mais de 85 mil visualizações.

No 1° vídeo, Rafaela e Guilherme fizeram um passeio pelo Mercado do Bosque para provar do “Quibe de Arroz” e da “Baixaria Acreana”. Na Praça da Revolução tomaram um “Tacacá”. Num lanche próximo aos Correios, provaram da “Saltenha” tradicional e de jambú com tucupi. No Mercado Elias Mansour comeram “Tapioca com Castanha”, “Mingau de Banana comprida com Farinha de Tapioca” e o “Charuto de Couve”. Por fim, no Novo Mercado Velho, degustaram a famosa “Rabada no Tucupi”.

No 2° vídeo, o casal conheceu as instalações de um bar às margens do Rio Acre. No cardápio, a “Costelinha de Tambaqui” com “Baião de Dois”. Em um estabelecimento no Bosque, eles comeram a “Panelada Acreana” com molho de pimenta. De noite, provaram os espetinhos de carne de carneiro e de peixe e ainda tomaram caldo de tucupi.

Entre um vídeo e outro, o casal não poupou nos elogios aos acreanos e as instalações das por onde passaram. Entre as falas, Guilherme exaltou a simplicidade das pessoas e a forma como tratam os visitantes. Rafaela ficou encantada com as praças e elogiou o modelo de parada de ônibus que abria a população em tempos de sol e de chuva.

“A gente quer voltar ao Acre e gravar uma série especial em todos os municípios. A Rafa e eu descobrimos que o estado tem muitas pérolas gastronômicas e pérolas culturais. Estamos com muita vontade de conhecer e compartilhar com vocês. A gente não vê a hora de voltar”, disse Guilherme planejando retorno em 2023.

Fonte: Acre News