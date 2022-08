Wesley Safadão, última atração da Expoacre, manda recado aos fãs: ‘A gente vai fazer um showzaço

- Publicidade -

O cantor Wesley Safadão, que é a última atração da Expoacre 2022, com a apresentação marcada para o próximo domingo (7), no Parque de Exposições Wildy Viana, usou as redes sociais para mandar recado aos fãs acreanos e prometeu um ‘showzaço’.

“Domingo estaremos de volta a Rio Branco. Alô, galera de Rio Branco, vocês podem ter certeza que a gente vai fazer um showzaço para vocês aí também. Estou morrendo de saudades, um beijo bem especial para Rio Branco”, disse o cantor.

Safadão faz parte do grupo de cantores que se apresentam durante esta edição da feira, por onde já passou Maiara e Maraisa; Netto e Henrique; João Gomes, Tarcísio do Acordeon e Vitor Fernandes e a cantora gospel Bruna Karla.

A feira agropecuária teve início no último sábado (30), com a tradicional Cavalgada, e segue até o próximo domingo (7) com diversas atrações musicais e exposições. E encerra com a apresentação do cantor.

O que preciso para entrar na feira?

• Levar o comprovante de vacina com o esquema completou ou até a 2ª dose;

• uso de máscara durante o tempo de permanência e circulação em ambientes fechados;

• caso não esteja vacinada, a pessoa deve apresentar exame feito 24h antes do evento com resultado negativo para a doença.

O que é considerado esquema vacinal completo?

• Crianças de 5 a 11 anos devem comprovar ter tomado pelo menos a primeira dose da vacina contra a Covid;

• Pessoas com idade acima dos 12 anos devem apresentar comprovante de duas doses do imunizante.

As medidas preventivas contra a doença foram recomendadas pelo Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19 no último dia 8 de julho. O decreto tem validade por 30 dias.

A fiscalização quanto ao cumprimento das medidas vai ficar a cargo dos órgãos municipais e estaduais.

Programação

• Sexta-feira/5 de agosto – abertura da prova de laço em dupla. Noite Amazon Music Eletronic com o DJ Ownboss;

• Sábado/6 de agosto – abertura da prova de vaquejada, prova de motocross e final da prova de laço em dupla;

• Domingo/7 de agosto – encerramento com o show de Wesley Safadão, 4ª Corrida Expoacre, final da prova de vaquejada e provas de tambor.

Fonte: G1ACRE