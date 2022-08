‘Vou continuar lutando’, diz Suzana Alves após diagnóstico de TDAH

- Publicidade -

Nesta quarta-feira, Suzana Alves celebrou seu aniversário de 44 anos e aproveitou o momento para comentar sobre o déficit de atenção. Diagnosticada com Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) há dois meses, a atriz disse que continua lutando e vencendo o transtorno.

“Descobri que tenho TDAH e que é uma condição genética. Eu já venci até aqui e vou continuar lutando contra tudo o que limita minha caminhada nesta estrada”, ressaltou em um relato postado no Instagram.

Na publicação, a estrela destacou suas principais metas para o novo ciclo que se inicia. “Hoje o meu maior treino é controlar as minhas motivações e não desistir dos meus objetivos e sonhos, e me relacionar bem com todas as pessoas. Sigo um dia de cada vez”, pontuou.

No post, além de contar sobre o diagnóstico de TDAH, Suzana Alves também fez questão de agradecer a todos que a acompanham. Logo, agradeceu a família pelo apoio, assim como aos seus fãs, que sempre demonstraram carinho.

UOL