Voos da LATAM crescem 25% no Acre no mês de agosto

- Publicidade -

Em agosto deste ano, a oferta doméstica de assentos da Latam, no Acre, já é de 25% maior, se comparada com o mesmo período de 2021. No Estado, destaca-se o fortalecimento da rota Rio Branco-Brasília, que saiu de quatro para sete voos semanais.

Além disso, a companhia também opera voos entre Rio Branco e São Paulo/Guarulhos, sendo sete voos semanais.

A retomada e o crescimento da LATAM no mercado doméstico brasileiro tem sido provocada pela inauguração de novos destinos e a permanência de quase três mil voos extras incluídos durante a alta temporada (julho de 2022), para atender a retomada da demanda por viagens aéreas.

Atualmente, a companhia aérea trabalha com seu maior número de destinos domésticos da história, com operações para 54 destinos.

Fonte/ A Gazeta do Acre