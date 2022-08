Vizinha ajuda criança a denunciar estupro do pai: ‘Ele mexe aqui embaixo’

- Publicidade -

Uma vizinha gravou o relato de uma menina de 5 anos de idade que sofria abuso sexual do próprio pai.

Após chamar a polícia, a vizinha, o pai e a criança, foram levados para a delegacia de Anápolis, a 55km de Goiânia, para prestar depoimento.

Segundo informações dadas a reportagem, por falta de provas, o pai não foi preso.

“Ele mexe aqui embaixo. Manda tirar a roupa também. Coloca o [órgão genial] na minha barriga. Ele faz várias coisas e eu não gosto disso”, contou a menina, parecendo estar envergonhada.

A Central de Flagrantes da Polícia Civil solicitou exame de corpo de delito para a menina. O laudo deve apontar a data e os tipos de abuso que a criança sofreu.

O caso vai ser investigado pela DPCA (Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente).

O que é abuso sexual infantil?

O código Penal brasileiro prevê que o abuso infantil é todo envolvimento de uma criança em uma atividade sexual na qual ela não compreende. Por não entender a situação, a criança não está apta a se defender e, tampouco, informar consentimento.

O abuso infantil ainda é uma realidade brasileira, e de acordo com dados do Disque 100 em 2019, pelo menos 17 mil denúncias foram feitas.

Vale ressaltar que nem sempre a criança entende a situação, e permanece em silêncio, vindo a comentar sobre o crime apenas na idade adulta.

Se enquadram neste crime as modalidades: pedofilia, violência sexual, abuso sexual e exploração sexual.

Contatos para denunciar abuso sexual infantil:

Disque 100

Ouvidoria Online

Proteja Brasil

Disque 100

Bem como nos casos de homofobia e racismo, as denúncias de abuso infantil podem ser feitas anonimamente por meio do número 100 no telefone. Vale lembrar que todos os relatos são encaminhados para órgãos de investigação competentes.

Ouvidoria Online

Por meio do link: https://www.gov.br/mdh/pt-br/ondh/, o usuário pode preencher um formulário que será encaminhado para a central de atendimento do Disque 100.

Proteja Brasil

Trata-se de um aplicativo que pode ser instalado gratuitamente no telefone de um usuário. Por meio de um formulário, o indivíduo pode realizar a denúncia, que também será encaminhada para a mesma central do Disque 100.

Fonte/ Portal Yahoo.com